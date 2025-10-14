Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: جثامين 4 رهائن وصلت إلى إسرائيل وهي في طريقها إلى مركز الطب الشرعي للتعرّف على هوياتهم

Lebanon 24
14-10-2025 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: 4 جثامين سلمتها حماس يوم أمس مطابقة بعد إجراء التشخيص والفحص اللازم في مركز الطب العدلي
lebanon 24
15/10/2025 06:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
lebanon 24
15/10/2025 06:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن قيادي في حماس: سنسلم جثامين 4 إلى 6 رهائن إسرائيليين الليلة
lebanon 24
15/10/2025 06:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين
lebanon 24
15/10/2025 06:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:13 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:17 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:03 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:13 | 2025-10-14
18:30 | 2025-10-14
18:19 | 2025-10-14
18:17 | 2025-10-14
18:03 | 2025-10-14
17:53 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24