أخبار عاجلة

الجزيرة: دبابات إسرائيلية تطلق النار شرقي مدينة غزة

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:17
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
15/10/2025 09:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة
lebanon 24
15/10/2025 09:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل الجزيرة: مروحيات الاحتلال تطلق النيران على شمال مدينة غزة
lebanon 24
15/10/2025 09:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/10/2025 09:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
