Advertisement

أخبار عاجلة

"إسرائيل هيوم": إحدى الجثث الأربع التي تم تسليمها من غزة ليست لشخص إسرائيلي وتل أبيب تتواصل مع الوسطاء وتدرس كيفية الرد

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية الجثث الأربع التي استلمها من حماس
lebanon 24
15/10/2025 09:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: يجري التحقق من احتمال أن إحدى جثث الرهائن الأربعة التي تم تسليمها لا تعود لرهينة إسرائيلي
lebanon 24
15/10/2025 09:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من الزهراني: نحن مع تسليم السلاح وليس مع "المسرحيات"
lebanon 24
15/10/2025 09:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يدعو إلى محادثات لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
15/10/2025 09:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:20 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:14 | 2025-10-15
02:07 | 2025-10-15
02:03 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24