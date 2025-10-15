Advertisement

الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه رئيس الجمهورية: موقف الرئيس عون من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:44
النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: رئيس الجمهورية مثّل جميع اللبنانيين في نيويورك وكرّس عودة العلاقات اللبنانية الدولية بعد طول غياب ونأمل أن تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية
lebanon 24
15/10/2025 12:07:40
الجديد: كلمة الرئيس عون سيتخللها تأكيد على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات
lebanon 24
15/10/2025 12:07:40
غوتيريش: ندعم موقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
15/10/2025 12:07:40
وصول وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
lebanon 24
15/10/2025 12:07:40
lebanon 24
05:07 | 2025-10-15
lebanon 24
05:04 | 2025-10-15
lebanon 24
05:03 | 2025-10-15
lebanon 24
04:55 | 2025-10-15
lebanon 24
04:52 | 2025-10-15
05:07 | 2025-10-15
05:04 | 2025-10-15
05:03 | 2025-10-15
04:55 | 2025-10-15
04:52 | 2025-10-15
04:45 | 2025-10-15
