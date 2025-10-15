المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية: تلقينا إشارات من مانحين دوليين بما في ذلك سويسرا بشأن دعم إعادة إعمار قطاع غزة لكن لا يوجد رقم نهائي حتى الآن

Lebanon 24