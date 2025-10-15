Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا وفرنسا توقعان اتفاقًا تنفيذيًّا يتعلق بنظام الإنذار المبكر "عين أودين" الخاص برصد إطلاقات الصواريخ

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الدفاع الخليجي المشترك: تسريع أعمال منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية
lebanon 24
15/10/2025 20:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
lebanon 24
15/10/2025 20:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
lebanon 24
15/10/2025 20:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أمس عنصرا من حزب الله في منطقة النبطية بعد رصده داخل موقع مهم
lebanon 24
15/10/2025 20:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2025-10-15
13:11 | 2025-10-15
13:10 | 2025-10-15
13:08 | 2025-10-15
12:44 | 2025-10-15
12:42 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24