متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل متمسكة بقوة بألا يشكّل قطاع غزة تهديدًا لها مجددًا وألا تحكم حماس القطاع بعد الآن

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:51
