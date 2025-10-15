Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: الجثة الرابعة التي أعيدت الليلة هي لفلسطيني كان يعمل لصالح إسرائيل في تفكيك أنفاق حماس في غزة وقد قتله عناصر حماس قبل عام ونصف

Lebanon 24
15-10-2025 | 12:42
