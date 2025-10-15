Advertisement

رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة للجزيرة: الأجهزة الأمنية نجحت في التعامل مع بعض ضعاف النفوس الذين استغلهم الاحتلال لصالحه

15-10-2025 | 14:16
مكتب نتنياهو يجري في هذه الأثناء تقييما للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية
المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة: نطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لنجاح مرحلة التعافي
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 246 بعد استشهاد الصحفي حسن دوحان
