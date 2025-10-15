Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نخشى أن يجعل النقص في الجنود العملية في غزة أكثر صعوبة
lebanon 24
15/10/2025 23:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
15/10/2025 23:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: أي تراخي لبناني تجاه حصر السلاح قد يدفع الكونغرس لوقف المساعدات السنوية للجيش اللبناني
lebanon 24
15/10/2025 23:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأميركية لحماس
lebanon 24
15/10/2025 23:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:24 | 2025-10-15
16:11 | 2025-10-15
16:05 | 2025-10-15
15:55 | 2025-10-15
15:49 | 2025-10-15
15:49 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24