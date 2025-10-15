Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الصليب الأحمر يتسلم رفات إسرائيليين اثنين في غزة

Lebanon 24
15-10-2025 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر: نقلنا رفات 4 رهائن متوفين إلى السلطات الإسرائيلية
lebanon 24
15/10/2025 23:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من الرهائن
lebanon 24
15/10/2025 23:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الصليب الأحمر الدولي بدأ بتسلم الدفعة الثانية من الرهائن
lebanon 24
15/10/2025 23:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: إعادة رفات الرهائن ستستغرق وقتا طويلا للغاية
lebanon 24
15/10/2025 23:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:24 | 2025-10-15
16:11 | 2025-10-15
16:05 | 2025-10-15
15:55 | 2025-10-15
15:49 | 2025-10-15
15:49 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24