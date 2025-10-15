Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: جميع الدول حتى التي تعادينا تكاتفت وأيدت اتفاق غزة

Lebanon 24
15-10-2025 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: علينا إنهاء الحرب فورا في غزة وبناء السلام وإعادة جميع الرهائن والجثث إلى أسرهم
lebanon 24
15/10/2025 23:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي الدول التي ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة؟
lebanon 24
15/10/2025 23:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن
lebanon 24
15/10/2025 23:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: نشكر جميع الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وندعو الآخرين لفعل ذلك
lebanon 24
15/10/2025 23:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:25 | 2025-10-15
16:24 | 2025-10-15
16:11 | 2025-10-15
16:05 | 2025-10-15
15:55 | 2025-10-15
15:49 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24