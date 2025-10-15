Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها

Lebanon 24
15-10-2025 | 16:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس تؤكد تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب
lebanon 24
16/10/2025 02:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة
lebanon 24
16/10/2025 02:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى ونتنياهو يتحمل المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة
lebanon 24
16/10/2025 02:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
lebanon 24
16/10/2025 02:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:18 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2025-10-15
18:18 | 2025-10-15
18:15 | 2025-10-15
18:12 | 2025-10-15
18:10 | 2025-10-15
18:04 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24