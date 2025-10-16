Advertisement

الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق قبل إعادة جثث جميع المختطفين

16-10-2025 | 00:56
ترامب: المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن وملف جثث الرهائن حاسم
عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نتخلى عن إعادة جميع المختطفين الأموات
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
القناة 13 الإسرائيلية: طلبة مدارس يعلنون تعطيل بدء العام الدراسي غدا حتى عودة جميع المختطفين
