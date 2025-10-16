Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: المعبر ستسلم إدارته للجنة مشتركة تابعة للسطلة الفلسطينية

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: معبر رفح لن يفتح اليوم ولا خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
16/10/2025 11:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: فريق ثان من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية
lebanon 24
16/10/2025 11:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: إسرائيل ترفض فتح معبر رفح أو تسليمه لجهات فلسطينية بذريعة عدم اكتمال المرحلة الأولى من خطة ترامب
lebanon 24
16/10/2025 11:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
lebanon 24
16/10/2025 11:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:34 | 2025-10-16
04:23 | 2025-10-16
04:07 | 2025-10-16
04:02 | 2025-10-16
03:59 | 2025-10-16
03:54 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24