مسؤولون لـ ABC: المركز الأميركي الذي سيشرف على إعادة إعمار غزة سيبدأ عمله خلال أيام على ان يتولى قيادته جنرال أميركي برتبة 3 نجوم

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:08
