هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن المفاوض الأميركي ـ الفلسطيني بشارة بحبح: حماس مستعدة لتسليم جميع جثامين الرهائن والعائق الحالي يتعلق بالنقل والأمور اللوجستية

Lebanon 24