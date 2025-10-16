26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": قوات العدو الإسرائيلي تلقي قنبلة باتجاه احد المزارعين في منطقة غاصونا عند أطراف بليدا ولا إصابات
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه أطراف بلدة عيناثا ولا إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه أطراف بلدة عيناثا ولا إصابات
16/10/2025 11:38:23
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على عمال سوريين بإتجاه منطقة سردا في اطراف الخيام ولا اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على عمال سوريين بإتجاه منطقة سردا في اطراف الخيام ولا اصابات
16/10/2025 11:38:23
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي نفذ ليلا تفجيرا في منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي نفذ ليلا تفجيرا في منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون
16/10/2025 11:38:23
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل ولا اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل ولا اصابات
16/10/2025 11:38:23
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الوزير الحجار: وزارة الداخلية ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيّار 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها
Lebanon 24
الوزير الحجار: وزارة الداخلية ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيّار 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها
04:34 | 2025-10-16
16/10/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: قتلى ومصابون من جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية قرب دير الزور شرقي سوريا
Lebanon 24
الإخبارية السورية: قتلى ومصابون من جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية قرب دير الزور شرقي سوريا
04:23 | 2025-10-16
16/10/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
04:07 | 2025-10-16
16/10/2025 04:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
04:02 | 2025-10-16
16/10/2025 04:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: الدعم السريع تشن منذ الصباح هجوماً مدفعيا مكثفاً على أحياء بمدينة الفاشر
Lebanon 24
الحدث: الدعم السريع تشن منذ الصباح هجوماً مدفعيا مكثفاً على أحياء بمدينة الفاشر
03:59 | 2025-10-16
16/10/2025 03:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:34 | 2025-10-16
الوزير الحجار: وزارة الداخلية ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيّار 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها
04:23 | 2025-10-16
الإخبارية السورية: قتلى ومصابون من جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية قرب دير الزور شرقي سوريا
04:07 | 2025-10-16
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
04:02 | 2025-10-16
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
03:59 | 2025-10-16
الحدث: الدعم السريع تشن منذ الصباح هجوماً مدفعيا مكثفاً على أحياء بمدينة الفاشر
03:54 | 2025-10-16
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إغاثية عاجلة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24