Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إغاثية عاجلة

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر المصري يعلن أنه دفع بـ 400 شاحنة مساعدات تحمل 9 آلاف طن إلى غزة اليوم لأول مرة منذ آذار الماضي
lebanon 24
16/10/2025 14:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة مساعدات أممية يرافقها فريق من الهلال الأحمر السوري تتوجه الى السويداء عبر طريق دمشق-السويداء (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/10/2025 14:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين
lebanon 24
16/10/2025 14:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر في غزة: نعمل مع منظمات دولية لتوفير الدعم الطبي والوصول إلى المصابين قدر الإمكان
lebanon 24
16/10/2025 14:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2025-10-16
07:20 | 2025-10-16
07:01 | 2025-10-16
06:57 | 2025-10-16
06:49 | 2025-10-16
06:47 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24