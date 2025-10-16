Advertisement

الإخبارية السورية: قتلى ومصابون من جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية قرب دير الزور شرقي سوريا

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:23
الداخلية السورية: لا خسائر بشرية جراء انفجار عبوة ناسفة بالمزة
lebanon 24
16/10/2025 14:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: "قسد" تستهدف بطائرة انتحارية مسيّرة موقعاً للجيش على أطراف مدينة دير الزور
lebanon 24
16/10/2025 14:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري: إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف لـ"قسد" بطائرات انتحارية على نقطة عسكرية في ريف دير الزور
lebanon 24
16/10/2025 14:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي
lebanon 24
16/10/2025 14:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
