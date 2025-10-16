Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: نحن بحاجة إلى زيادة العناصر الأمنية والجيش خصوصاً مع بدء انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: الجيش بحاجة إلى أكثر من المساعدات الأميركية فهو بحاجة إلى العتاد وإلى تعزيز الإمكانيات المادية وزيادة رواتب عناصره
lebanon 24
16/10/2025 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش تفقد جنوب الليطاني وتنسيق مع "اليونيفيل"
lebanon 24
16/10/2025 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون لعضو الكونغرس الأميركي دارين لحود: نؤكّد أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها
lebanon 24
16/10/2025 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التحضير للتمديد لـ "اليونيفيل" والاوروبيون مع التمديد لعام اضافي
lebanon 24
16/10/2025 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2025-10-16
09:49 | 2025-10-16
09:45 | 2025-10-16
09:32 | 2025-10-16
09:14 | 2025-10-16
09:09 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24