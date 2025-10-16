Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة جدًّا وواثق بأنّنا سننجح قريباً في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جرعة دعم أميركية وفرنسية للبنان وماكرون مصمم على عقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار
lebanon 24
16/10/2025 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً
lebanon 24
16/10/2025 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
lebanon 24
16/10/2025 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: نواصل العمل مع مصر تحضيرا لمؤتمر إعادة إعمار غزة
lebanon 24
16/10/2025 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2025-10-16
09:49 | 2025-10-16
09:45 | 2025-10-16
09:32 | 2025-10-16
09:14 | 2025-10-16
09:09 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24