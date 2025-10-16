رئيس الحكومة نواف سلام من بلدية صيدا: ملتزمون بحصر السلاح في يد الدولة وبمسيرة الإصلاح وندعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل أي تأجيل

