أخبار عاجلة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شخص من جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد شرقي "مخيم البريج" وسط قطاع غزة
Lebanon 24
16-10-2025
|
07:01
photos
0
مواضيع ذات صلة
طيران الاحتلال يشنّ غارة على بلوك 7 في مخيم #البريج وسط قطاع #غزة
Lebanon 24
طيران الاحتلال يشنّ غارة على بلوك 7 في مخيم #البريج وسط قطاع #غزة
16/10/2025 17:12:56
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشنّ غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشنّ غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة
16/10/2025 17:12:56
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المروحية تشنّ غارة على بلوك 12 في مخيّم البريج وسط قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المروحية تشنّ غارة على بلوك 12 في مخيّم البريج وسط قطاع غزة
16/10/2025 17:12:56
Lebanon 24
إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج الاتحاد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج الاتحاد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
16/10/2025 17:12:56
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس: ترامب سيتحدث مع بوتين اليوم قبل اجتماعه مع زيلينسكي
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب سيتحدث مع بوتين اليوم قبل اجتماعه مع زيلينسكي
10:09 | 2025-10-16
Lebanon 24
نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس هيئة أركان الحوثي: يدنا ستصل إلى كل من سعى للإضرار بنا
Lebanon 24
نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس هيئة أركان الحوثي: يدنا ستصل إلى كل من سعى للإضرار بنا
09:49 | 2025-10-16
Lebanon 24
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
09:45 | 2025-10-16
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: توقفنا عن رحلات المراقبة فوق غزة وقد تمت الرحلة الأخيرة في العاشر من الشهر الجاري
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: توقفنا عن رحلات المراقبة فوق غزة وقد تمت الرحلة الأخيرة في العاشر من الشهر الجاري
09:32 | 2025-10-16
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بواجباتنا وفق الاتفاق ونطالب حماس بالوفاء بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بواجباتنا وفق الاتفاق ونطالب حماس بالوفاء بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19
09:14 | 2025-10-16
Lebanon 24
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
Lebanon 24
10:09 | 2025-10-16
أكسيوس: ترامب سيتحدث مع بوتين اليوم قبل اجتماعه مع زيلينسكي
09:49 | 2025-10-16
نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس هيئة أركان الحوثي: يدنا ستصل إلى كل من سعى للإضرار بنا
09:45 | 2025-10-16
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
09:32 | 2025-10-16
الدفاع البريطانية: توقفنا عن رحلات المراقبة فوق غزة وقد تمت الرحلة الأخيرة في العاشر من الشهر الجاري
09:14 | 2025-10-16
الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بواجباتنا وفق الاتفاق ونطالب حماس بالوفاء بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19
09:09 | 2025-10-16
الحوثيون يعيّنون يوسف المداني رئيسًا جديدًا للأركان خلفًا للغماري
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
Lebanon 24
