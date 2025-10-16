Advertisement

وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شخص من جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد شرقي "مخيم البريج" وسط قطاع غزة

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:01
