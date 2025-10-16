مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: لن يختفي خطر روسيا حتى بعد انتهاء حرب أوكرانيا والواضح أننا نحتاج لتعزيز دفاعاتنا في مواجهة روسيا

