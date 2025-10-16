23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
Lebanon 24
16-10-2025
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان
16/10/2025 19:36:36
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي طيرحرفا و الجبين في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي طيرحرفا و الجبين في جنوب لبنان
16/10/2025 19:36:36
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
16/10/2025 19:36:36
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة في جنوب لبنان
16/10/2025 19:36:36
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية: ما تفعله حماس حاليا انتهاك جوهري للاتفاق
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية: ما تفعله حماس حاليا انتهاك جوهري للاتفاق
12:25 | 2025-10-16
16/10/2025 12:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
Lebanon 24
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
12:24 | 2025-10-16
16/10/2025 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"
12:21 | 2025-10-16
16/10/2025 12:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس يجب أن تفرج عن جثامين آخر 19 رهينة
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس يجب أن تفرج عن جثامين آخر 19 رهينة
12:18 | 2025-10-16
16/10/2025 12:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسير المحرر المبعد محمود العارضة: الاحتلال يمارس الضرب والتعذيب والإذلال بحق الأسرى في سجونه (الجزيرة)
Lebanon 24
الأسير المحرر المبعد محمود العارضة: الاحتلال يمارس الضرب والتعذيب والإذلال بحق الأسرى في سجونه (الجزيرة)
12:17 | 2025-10-16
16/10/2025 12:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:25 | 2025-10-16
وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية: ما تفعله حماس حاليا انتهاك جوهري للاتفاق
12:24 | 2025-10-16
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
12:21 | 2025-10-16
منظمة الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"
12:18 | 2025-10-16
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس يجب أن تفرج عن جثامين آخر 19 رهينة
12:17 | 2025-10-16
الأسير المحرر المبعد محمود العارضة: الاحتلال يمارس الضرب والتعذيب والإذلال بحق الأسرى في سجونه (الجزيرة)
12:04 | 2025-10-16
مجلس الشيوخ الأميركي: الإغلاق الحكومي سيستمر إلى أجل غير مسمى بعد فشل المجلس في تبني مشروع قانون إنفاق موقت
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 19:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24