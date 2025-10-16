Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يواصل محاولات إعادة إعمار بنيته التحتية ولن نسمح بذلك

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يحاول إعادة إنشاء مقار ومخابئ وبنى تحتية إرهابية تم تدميرها سابقا ولن نسمح بذلك
lebanon 24
16/10/2025 21:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قمنا السبت باغتيال أحد عناصر حزب الله كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية بجنوب لبنان
lebanon 24
16/10/2025 21:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: البنى التحتية المستهدفة لحزب الله كانت تستخدم في إعادة تأهيله
lebanon 24
16/10/2025 21:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الغارات في لبنان استهدفت مصنعا للأسمنت يستخدمه حزب الله لتأهيل بنيته التحتية
lebanon 24
16/10/2025 21:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:25 | 2025-10-16
14:24 | 2025-10-16
14:23 | 2025-10-16
14:22 | 2025-10-16
14:21 | 2025-10-16
14:19 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24