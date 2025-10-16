Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية: ما تفعله حماس حاليا انتهاك جوهري للاتفاق

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: مقترح ترامب الأخير لحماس يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة
lebanon 24
16/10/2025 21:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول: المفاوضات ستناقش لاحقا المراحل التالية للاتفاق
lebanon 24
16/10/2025 21:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "مراقب الدولة" يستدعي نتنياهو وغالانت وهرتسي هاليفي وكوخافي ورونين بار لمراجعة جوهر إخفاقات 7 تشرين الاول
lebanon 24
16/10/2025 21:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية الأميركية سيزور إسرائيل بعد 12 يوما
lebanon 24
16/10/2025 21:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:25 | 2025-10-16
14:24 | 2025-10-16
14:23 | 2025-10-16
14:22 | 2025-10-16
14:21 | 2025-10-16
14:19 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24