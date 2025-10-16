القناة 12 الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أجرى محادثة مع كوشنر وويتكوف وقائد القيادة الوسطى الأميركية بحث تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24