موقع "وللا" الإسرائيلي: إسرائيل ستمنح حماس عدة أيام لإعادة رفات الرهائن الموتى وإذا لم تفعل ذلك فستقلص المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة

