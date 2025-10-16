24
أخبار عاجلة
موقع "وللا" الإسرائيلي: إسرائيل ستمنح حماس عدة أيام لإعادة رفات الرهائن الموتى وإذا لم تفعل ذلك فستقلص المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة
Lebanon 24
16-10-2025
|
13:44
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
16/10/2025 21:52:20
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة رفات الرهائن
Lebanon 24
نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة رفات الرهائن
16/10/2025 21:52:20
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست": مؤسسة غزة الإنسانية تستعد لإقامة موقع توزيع جديد في القطاع ولن تقلص عملياتها
Lebanon 24
"واشنطن بوست": مؤسسة غزة الإنسانية تستعد لإقامة موقع توزيع جديد في القطاع ولن تقلص عملياتها
16/10/2025 21:52:20
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
16/10/2025 21:52:20
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن نقبل أي ضريبة عالمية جديدة على الشحن ولن نلتزم بها بأي شكل
Lebanon 24
ترامب: لن نقبل أي ضريبة عالمية جديدة على الشحن ولن نلتزم بها بأي شكل
14:49 | 2025-10-16
16/10/2025 02:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات على لبنان: سنعمل على إزالة أي تهديد ضدنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات على لبنان: سنعمل على إزالة أي تهديد ضدنا
14:25 | 2025-10-16
16/10/2025 02:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: البنى التحتية المستهدفة لحزب الله كانت تستخدم في إعادة تأهيله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: البنى التحتية المستهدفة لحزب الله كانت تستخدم في إعادة تأهيله
14:24 | 2025-10-16
16/10/2025 02:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله ولمنظمة "أخضر بلا حدود" جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله ولمنظمة "أخضر بلا حدود" جنوبي لبنان
14:23 | 2025-10-16
16/10/2025 02:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بنى تحتية لحزب الله تتعرض لهجوم إسرائيلي جنوبي لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بنى تحتية لحزب الله تتعرض لهجوم إسرائيلي جنوبي لبنان
14:22 | 2025-10-16
16/10/2025 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
