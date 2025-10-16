Advertisement

أخبار عاجلة

فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
lebanon 24
17/10/2025 12:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: استهدفنا اليوم بأمر من الرئيس ترامب سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا
lebanon 24
17/10/2025 12:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
lebanon 24
17/10/2025 12:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أمرتُ بشن ضربة على سفينة تابعة لتنظيم مصنف إرهابيا كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
17/10/2025 12:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2025-10-17
05:47 | 2025-10-17
05:29 | 2025-10-17
05:27 | 2025-10-17
05:22 | 2025-10-17
05:15 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24