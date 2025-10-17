Advertisement

إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني: بعض عمليات إنقاذ الرهائن خلال حرب غزة انتهت بقتلهم

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:48
إعلام إسرائيلي نقلاً عن مصدر: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر أكد للمسؤولين القطريين أن شرط وقف إطلاق النار في غزة يتوقف على إطلاق سراح جميع الرهائن
واشنطن بوست عن مسؤول سابق بالاستخبارات الإسرائيلية: العملية في مدينة غزة ستؤدي لقتل جنود ومدنيين فلسطينيين
هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الرهائن
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: وزير الخارجية أكد ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من الرهائن
