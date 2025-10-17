Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام أعربت لنتنياهو عن "تقدريها للنضال العنيد ضد محور إيران"

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة نوبل النرويجية: فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام نتيجة كفاحها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية
lebanon 24
17/10/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
17/10/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
lebanon 24
17/10/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ناطق باسم البيت الأبيض معلقا على جائزة نوبل للسلام: "لجنة نوبل" أثبتت أنها تقدّم السياسة على السلام
lebanon 24
17/10/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:41 | 2025-10-17
14:24 | 2025-10-17
14:22 | 2025-10-17
14:21 | 2025-10-17
14:16 | 2025-10-17
13:58 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24