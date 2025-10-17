Advertisement

رويترز عن القيادي في حماس محمد نزال: لا بد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية في غزة

17-10-2025 | 12:31
رويترز عن القيادي في حماس محمد نزال: الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة
lebanon 24
17/10/2025 21:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس لـ أ ف ب: لا دور للحركة في حكم غزة في المرحلة الانتقالية
lebanon 24
17/10/2025 21:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحماس محمد نزال: سنعلن قريبا جدا موقفنا من الخطة ولن يتأخر كثيرا
lebanon 24
17/10/2025 21:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحماس محمد نزال: نؤكد أننا معنيون بمصالح شعبنا وبوقف المذبحة ولن نسمح لها بأن تستمر
lebanon 24
17/10/2025 21:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24