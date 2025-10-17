Advertisement

وزارة الخارجية الايرانية: إيران وروسيا والصين ستوجه السبت رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد انتهاء القرار 2231 ونهاية العقوبات على إيران

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:17
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي ناقش مع نظيره الروسي المسار المستقبلي للمفاوضات النووية وضرورة انتهاء قرار مجلس الأمن 2231 في موعده المحدد
lebanon 24
18/10/2025 00:12:52
مندوب إيران بالأمم المتحدة: خطوة الترويكا محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية وتنتهك القرار 2231
lebanon 24
18/10/2025 00:12:52
الخارجية البريطانية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليست نهاية الدبلوماسية
lebanon 24
18/10/2025 00:12:52
وزير خارجية إيران: أي جهود تبذلها الدول الأوروبية الثلاث لإحياء قرارات مجلس الأمن التي أُنهيت بموجب القرار 2231 باطلة وغير فعالة
lebanon 24
18/10/2025 00:12:52
