Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل الإثنين

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل وسوريا قد توقعان اتفاقا أمنيا أثناء زيارة نتنياهو للأمم المتحدة
lebanon 24
18/10/2025 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان عقد الاثنين اجتماعاً أخيراً قبيل العملية المرتقبة لاحتلال مدينة غزة
lebanon 24
18/10/2025 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: استكملنا الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل
lebanon 24
18/10/2025 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
lebanon 24
18/10/2025 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:07 | 2025-10-18
05:58 | 2025-10-18
05:39 | 2025-10-18
05:28 | 2025-10-18
05:22 | 2025-10-18
05:15 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24