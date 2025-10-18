Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف تحذيرا من هجوم صاروخي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-10-2025 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وتفعيل الدفاعات الجوية ضد مسيّرات روسية
lebanon 24
18/10/2025 15:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف أثناء زيارة الأمين العام للناتو
lebanon 24
18/10/2025 15:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيّرة
lebanon 24
18/10/2025 15:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي قرب البحر الميت للتحذير من عبور طائرة مسيرة
lebanon 24
18/10/2025 15:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2025-10-18
08:08 | 2025-10-18
08:03 | 2025-10-18
07:38 | 2025-10-18
07:16 | 2025-10-18
07:12 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24