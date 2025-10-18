26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف تحذيرا من هجوم صاروخي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
18-10-2025
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وتفعيل الدفاعات الجوية ضد مسيّرات روسية
Lebanon 24
التلفزيون العربي: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وتفعيل الدفاعات الجوية ضد مسيّرات روسية
18/10/2025 15:29:03
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف أثناء زيارة الأمين العام للناتو
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف أثناء زيارة الأمين العام للناتو
18/10/2025 15:29:03
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيّرة
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيّرة
18/10/2025 15:29:03
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي قرب البحر الميت للتحذير من عبور طائرة مسيرة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي قرب البحر الميت للتحذير من عبور طائرة مسيرة
18/10/2025 15:29:03
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نيويورك تايمز عن مصادر أوكرانية: كييف مضطرة لانتظار لقاء بوتين وترمب لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الحرب
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر أوكرانية: كييف مضطرة لانتظار لقاء بوتين وترمب لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الحرب
08:10 | 2025-10-18
18/10/2025 08:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 69 إلى العريش تمهيدا لنقل مساعدات لغزة
Lebanon 24
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 69 إلى العريش تمهيدا لنقل مساعدات لغزة
08:08 | 2025-10-18
18/10/2025 08:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتحرر من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بانتهاء المدة المحددة في الاتفاق والقيود المفروضة
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتحرر من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بانتهاء المدة المحددة في الاتفاق والقيود المفروضة
08:03 | 2025-10-18
18/10/2025 08:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف تسبب في حريق قبالة اليمن
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف تسبب في حريق قبالة اليمن
07:38 | 2025-10-18
18/10/2025 07:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة في ريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة في ريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة
07:16 | 2025-10-18
18/10/2025 07:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:10 | 2025-10-18
نيويورك تايمز عن مصادر أوكرانية: كييف مضطرة لانتظار لقاء بوتين وترمب لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الحرب
08:08 | 2025-10-18
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 69 إلى العريش تمهيدا لنقل مساعدات لغزة
08:03 | 2025-10-18
نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتحرر من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بانتهاء المدة المحددة في الاتفاق والقيود المفروضة
07:38 | 2025-10-18
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف تسبب في حريق قبالة اليمن
07:16 | 2025-10-18
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة في ريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة
07:12 | 2025-10-18
سي إن إن: نقاشات لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال جولة آسيا
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 15:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24