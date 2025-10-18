Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتحرر من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بانتهاء المدة المحددة في الاتفاق والقيود المفروضة

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية استغلت آلية فض الخلاف بالاتفاق النووي لفرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن
lebanon 24
18/10/2025 20:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على السودان حتى أيلول 2026
lebanon 24
18/10/2025 20:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: لن نقبل بفرض قيود على برنامجنا الصاروخي
lebanon 24
18/10/2025 20:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة
lebanon 24
18/10/2025 20:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2025-10-18
13:43 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:41 | 2025-10-18
13:40 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24