Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة: لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش عن عائلة الأسير الإسرائيلي ألون أهيل الذي ظهر بفيديو القسام: صدمنا من حالته وبعد استشارة خبراء عيون في إسرائيل اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى
lebanon 24
18/10/2025 20:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
lebanon 24
18/10/2025 20:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: البكتيريا تزداد مناعة ضد المضادات الحيوية
lebanon 24
18/10/2025 20:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: خطة الجيش مدروسة ومرتبطة بالواقع اللبناني وليست عدائية أو موجهة ضد طرف بعينه
lebanon 24
18/10/2025 20:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2025-10-18
13:43 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:41 | 2025-10-18
13:40 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24