Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة: قمنا بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت وأحيي جرأة وزير الزراعة نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة نزار هاني للعربية: الحكومة أيدت ورحبت بخطة الجيش لحصر السلاح
lebanon 24
18/10/2025 20:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة
lebanon 24
18/10/2025 20:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث مع هاني في تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم
lebanon 24
18/10/2025 20:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بمطار بغداد ل"الجزيرة": إيقاف الرحلات نحو إيران احترازي لضمان السلامة بعد الإعلان عن مناورات إيرانية
lebanon 24
18/10/2025 20:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2025-10-18
13:43 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:41 | 2025-10-18
13:40 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24