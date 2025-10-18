Advertisement

أخبار عاجلة

حركة فتح ردا على إعدام حماس لأحد الأسرى المحررين: حماس تتجاوز المأساة الوطنية لتكريس سيطرتها وخدمة مخططات إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2025 | 11:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حركة حماس: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة
lebanon 24
18/10/2025 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح: إصرار حماس على سيطرتها الأمنية يعني إعادة إنتاج الحكم بقوة غير شرعية
lebanon 24
18/10/2025 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى الـ 20 دفعة واحدة
lebanon 24
18/10/2025 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حركة فتح في غزة للحدث: حماس ترفض تسليم ملف غزة للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
18/10/2025 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2025-10-18
13:43 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:42 | 2025-10-18
13:41 | 2025-10-18
13:40 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24