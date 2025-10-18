Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السوري: نريد تصحيح العلاقة بين سوريا ولبنان وهناك إرث لسنا جزءا منه ولا نتحمّل مسؤوليته

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: نريد تصحيح العلاقة مع لبنان
lebanon 24
19/10/2025 10:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني: نريد أن ننقل العلاقة بين سوريا ولبنان من الأمنية المتوترة في الماضي إلى اقتصادية وسياسية في المستقبل
lebanon 24
19/10/2025 10:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية: حصر السلاح طلب لبناني ومن اللبنانيين ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل
lebanon 24
19/10/2025 10:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نائب وزير الخارجية وتوم برّاك بحثا مع وزير الخارجية السوري العلاقات الإسرائيلية السورية
lebanon 24
19/10/2025 10:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:42 | 2025-10-19
02:36 | 2025-10-19
02:30 | 2025-10-19
02:24 | 2025-10-19
02:12 | 2025-10-19
01:34 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24