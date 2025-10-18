باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع

Lebanon 24