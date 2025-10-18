Advertisement

باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:39
