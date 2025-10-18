Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عددا من مهربي الأسلحة من سوريا إلى لبنان في منطقة قمة الحرمون

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حجة شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2025 10:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وجهنا الدعوة لعدد كبير من الدول لحضور قمة شرم الشيخ
lebanon 24
19/10/2025 10:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف والطوارئ: استشهاد طفل وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
lebanon 24
19/10/2025 10:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: قائد الجيش عرض في الجلسة الحكومية عددًا من الإنجازات التي قام بها الجيش منها الأنفاق التي دخل إليها ومخازن الأسلحة التي فككها
lebanon 24
19/10/2025 10:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:42 | 2025-10-19
02:36 | 2025-10-19
02:30 | 2025-10-19
02:24 | 2025-10-19
02:12 | 2025-10-19
01:34 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24