Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: الحرب ستنتهي عند تطبيق بنود الاتفاق أولا بتسليم الجثث ثم نزع سلاح حماس

Lebanon 24
18-10-2025 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
lebanon 24
19/10/2025 10:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: استمرار إغلاق معبر رفح سيؤخر عمليات انتشال وتسليم الجثث
lebanon 24
19/10/2025 10:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين
lebanon 24
19/10/2025 10:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: ندعو واشنطن للضغط عى إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق
lebanon 24
19/10/2025 10:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:37 | 2025-10-19
02:42 | 2025-10-19
02:36 | 2025-10-19
02:30 | 2025-10-19
02:24 | 2025-10-19
02:12 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24