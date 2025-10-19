26
انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية في رفح (العربية)
19-10-2025
04:03
مصادر عسكرية إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 8 بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
مصادر عسكرية إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 8 بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة
19/10/2025 16:02:06
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (العربي)
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (العربي)
19/10/2025 16:02:06
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم قرب مقر تابع للأمم المتحدة في شارع النصر غربي مدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم قرب مقر تابع للأمم المتحدة في شارع النصر غربي مدينة غزة (الجزيرة)
19/10/2025 16:02:06
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بتفجير عبوة
Lebanon 24
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بتفجير عبوة
19/10/2025 16:02:06
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذ ضربات في غزة ردا على خرق حماس للاتفاق
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذ ضربات في غزة ردا على خرق حماس للاتفاق
08:58 | 2025-10-19
19/10/2025 08:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
08:57 | 2025-10-19
19/10/2025 08:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح
Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح
08:12 | 2025-10-19
19/10/2025 08:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنرد بقوة على هجوم حماس على قواتنا
Lebanon 24
نتنياهو: سنرد بقوة على هجوم حماس على قواتنا
07:57 | 2025-10-19
19/10/2025 07:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة
Lebanon 24
حماس: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة
07:57 | 2025-10-19
19/10/2025 07:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
08:58 | 2025-10-19
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذ ضربات في غزة ردا على خرق حماس للاتفاق
08:57 | 2025-10-19
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
08:12 | 2025-10-19
اعلام اسرائيلي: سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح
07:57 | 2025-10-19
نتنياهو: سنرد بقوة على هجوم حماس على قواتنا
07:57 | 2025-10-19
حماس: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة
07:56 | 2025-10-19
حماس: الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
