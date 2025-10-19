Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيُفتح معبر رفح فقط عندما ترى إسرائيل أن حماس تواصل إعادة رفات الرهائن بوتيرة معقولة

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد
lebanon 24
20/10/2025 00:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر: معبر رفح لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية
lebanon 24
20/10/2025 00:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: آمل أن نسمع خلال الساعات المقبلة أخباراً عن إعادة المزيد من رفات الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
20/10/2025 00:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تنفي التقارير التي تحدثت عن إعادة فتح معبر رفح غدا
lebanon 24
20/10/2025 00:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:20 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:33 | 2025-10-19
17:27 | 2025-10-19
17:20 | 2025-10-19
17:17 | 2025-10-19
17:08 | 2025-10-19
16:36 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24