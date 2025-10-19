23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح (سكاي نيوز)
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
Lebanon 24
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
20/10/2025 07:27:30
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول 19 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
دخول 19 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
20/10/2025 07:27:30
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تحمل 400 طن من المواد الغذائية تجتاز معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تحمل 400 طن من المواد الغذائية تجتاز معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة (سكاي نيوز)
20/10/2025 07:27:30
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات المساعدات تدخل معبري كرم أبوسالم والعوجه للتفتيش قبل دخولها إلى قطاع غزة
Lebanon 24
شاحنات المساعدات تدخل معبري كرم أبوسالم والعوجه للتفتيش قبل دخولها إلى قطاع غزة
20/10/2025 07:27:30
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
Lebanon 24
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
00:01 | 2025-10-20
20/10/2025 12:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
23:42 | 2025-10-19
19/10/2025 11:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
23:42 | 2025-10-19
19/10/2025 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محافظة طوباس ومنطقتي كفر قليل ورفيديا بنابلس وبلدة كفر عقب شمال القدس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محافظة طوباس ومنطقتي كفر قليل ورفيديا بنابلس وبلدة كفر عقب شمال القدس
19:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر يغادران فلوريدا نحو إسرائيل
Lebanon 24
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر يغادران فلوريدا نحو إسرائيل
18:37 | 2025-10-19
19/10/2025 06:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:01 | 2025-10-20
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
23:42 | 2025-10-19
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
23:42 | 2025-10-19
التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
19:00 | 2025-10-19
قوات الاحتلال تقتحم محافظة طوباس ومنطقتي كفر قليل ورفيديا بنابلس وبلدة كفر عقب شمال القدس
18:37 | 2025-10-19
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر يغادران فلوريدا نحو إسرائيل
18:21 | 2025-10-19
قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24