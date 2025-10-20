Advertisement

الجيش الإسرائيلي: قواتنا منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:56
