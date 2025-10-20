Advertisement

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: القوات الاسرائيلية تضع علامات على الخط الأصفر في قطاع غزة بوضع كتل إسمنتية منصوب فوق كل منها عمود لونه أصفر

Lebanon 24
20-10-2025 | 12:53
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش متأهب على طول الخط الأصفر بقطاع غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد
وزير الأمن الإسرائيلي: سنهاجم كل من يوجد خارج الخط الأصفر في غزة من دون أي تحذير
الجيش الإسرائيلي: رصدنا مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواتنا بالشجاعية وأطلقنا النار عليهما
